Пациенты больниц вышли на акцию протеста в Южной Корее

Необычная акция протеста в Южной Корее. На улицы вышли пациенты больниц. Они призывают врачей прекратить забастовку и вернуться на рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинги медиков повлияли на работу системы здравоохранения. Молодые врачи бастуют с февраля, выступая против решения правительства увеличить прием в медицинские вузы. Пострадавшей стороной оказались те, кто нуждается в помощи. Пациенты требуют от обеих сторон скорейшего компромисса, заявляя, что на карту поставлены их жизни. В правительстве пока никак не реагируют на эти призывы. Руководство больниц заявляет о намерении приостановить работу, поскольку медперсонала просто не хватает.