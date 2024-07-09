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Пациенты больниц вышли на акцию протеста в Южной Корее

09 июля 2024 06:47
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Необычная акция протеста в Южной Корее. На улицы вышли пациенты больниц. Они призывают врачей прекратить забастовку и вернуться на рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пациенты больниц вышли на акцию протеста в Южной Корее-1

Митинги медиков повлияли на работу системы здравоохранения. Молодые врачи бастуют с февраля, выступая против решения правительства увеличить прием в медицинские вузы. Пострадавшей стороной оказались те, кто нуждается в помощи. Пациенты требуют от обеих сторон скорейшего компромисса, заявляя, что на карту поставлены их жизни. В правительстве пока никак не реагируют на эти призывы. Руководство больниц заявляет о намерении приостановить работу, поскольку медперсонала просто не хватает.

# Акции протеста # Новости Южной Кореи

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