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Начинает утро с кофе. Старейшему человеку в мире исполнилось 113 лет

26 мая 2022 13:31
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Новости Венесуэлы. Старейшему человеку в мире исполнилось 113 лет. На прошлой неделе его занесли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Начинает утро с кофе. Старейшему человеку в мире исполнилось 113 лет-1

Мужчина живет в Венесуэле. У него 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков. Каждый день он начинает с чашки кофе и завтрака с родными. А самое главное, чему он научился в жизни, – любовь к богу и семье. Также, по мнению мужчины, важен ранний подъем на работу. Стоит отметить, что до этого самым старым человеком в мире считался испанец. Однако он умер в январе в возрасте 112 лет.  

# Долгожители # Фотофакт

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