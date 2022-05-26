11 младенцев погибли на пожаре в больнице Сенегала

Новости Сенегала. В Сенегале 11 новорожденных погибли при пожаре в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили представители местной власти, еще троих детей удалось спасти. Пострадавших среди родителей и персонала нет. По сообщению полиции, предварительной причиной пожара считается короткое замыкание. Других подробностей этого страшного происшествия пока нет. Президент страны выразил соболезнования матерям и семьям погибших младенцев.