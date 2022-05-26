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11 младенцев погибли на пожаре в больнице Сенегала

26 мая 2022 13:30
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Новости Сенегала. В Сенегале 11 новорожденных погибли при пожаре в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

11 младенцев погибли на пожаре в больнице Сенегала-1

Как заявили представители местной власти, еще троих детей удалось спасти. Пострадавших среди родителей и персонала нет. По сообщению полиции, предварительной причиной пожара считается короткое замыкание. Других подробностей этого страшного происшествия пока нет. Президент страны выразил соболезнования матерям и семьям погибших младенцев.  

# Гибель детей # Маки Салл # Фотофакт

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