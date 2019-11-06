Новости Ирана. Инспекторы МАГАТЭ прибыли на иранский объект в Фордо. 6 ноября начался четвертый этап по сокращению Ираном обязательств по ядерной сделке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые Тегеран отказался от ряда ограничений в мае 2019-го, спустя год после выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Накануне президент Хасан Рухани заявил, что запущенный процесс обогащения урана еще возможно обратить, но только в том случае, если страны-участницы сделки вернутся к выполнению своих обязательств.