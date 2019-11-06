В Казахстане ввели запрет на вывоз бензина автотранспортом

Новости Казахстана. Документ уже вступил в силу и будет действовать на протяжении шести месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет, в частности, о сырой нефти, а также нефтепродуктах, смазочных материалах и автомобильных присадках. Дело в том, что цены на бензин и дизельное топливо в стране значительно ниже, чем в соседних России, Узбекистане и Кыргызстане. И водители из этих государств массово едут в Казахстан за дешевым топливом.