Прямой эфир

Bloomberg: страны Запада намерены урезать помощь Украине

30 сентября 2024 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страны Запада ищут предлог, чтобы урезать помощь Украине и направить средства на собственные нужды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Bloomberg.

Так, Германия собирается уменьшить бюджет на помощь Украине в 2025 году. Причиной сокращения объемов оказания помощи может стать и режим остановки боевых действий.

Россия полагает, что поставки вооружений в Украину мешают урегулированию конфликта и втягивают в него НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки оружия в Украину будут законной целью для России.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Песков заявил, что новая ядерная доктрина не связана с ходом СВО
30 сентября 2024 11:56

Песков заявил, что новая ядерная доктрина не связана с ходом СВО

В Бундестаге обсуждают восстановление «Северных потоков»
30 сентября 2024 11:36

В Бундестаге обсуждают восстановление «Северных потоков»

Число погибших от урагана «Хелен» в США превысило 110 человек
30 сентября 2024 10:47

Число погибших от урагана «Хелен» в США превысило 110 человек