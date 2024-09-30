Bloomberg: страны Запада намерены урезать помощь Украине

Страны Запада ищут предлог, чтобы урезать помощь Украине и направить средства на собственные нужды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Bloomberg.

Так, Германия собирается уменьшить бюджет на помощь Украине в 2025 году. Причиной сокращения объемов оказания помощи может стать и режим остановки боевых действий.

Россия полагает, что поставки вооружений в Украину мешают урегулированию конфликта и втягивают в него НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки оружия в Украину будут законной целью для России.