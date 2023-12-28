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В Сербии обвинили спецслужбы Европы и США в организации протестов в Белграде

28 декабря 2023 14:34
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В Сербии обвинили спецслужбы Запада в организации недавних протестов в Белграде. Лидер радикальной партии отметил, что провокации направлены на президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сербии обвинили спецслужбы Европы и США в организации протестов в Белграде-1

Политик также заявил о причастности к беспорядкам в столице европейской и американской разведки. Накануне сербская оппозиция снова вывела людей на улицы Белграда. Однако число участников митингов заметно сократилось.

# Акции протеста

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