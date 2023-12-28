В Сербии обвинили спецслужбы Европы и США в организации протестов в Белграде

В Сербии обвинили спецслужбы Запада в организации недавних протестов в Белграде. Лидер радикальной партии отметил, что провокации направлены на президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик также заявил о причастности к беспорядкам в столице европейской и американской разведки. Накануне сербская оппозиция снова вывела людей на улицы Белграда. Однако число участников митингов заметно сократилось.