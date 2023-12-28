Вооруженные силы Украины сообщили, что панамский балкер, следовавший в Дунайский порт для погрузки зерна, подорвался на мине в Черном море. Судно утратило управление, возник пожар, и капитан был вынужден посадить его на мель. Два человека из экипажа получили ранения. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов выразил обеспокоенность тем, что из-за шторма в Черном море могли сместиться минные заграждения ВСУ, что создает угрозу для гражданских судов. Он подчеркивал, что это свидетельствует о том, что необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

В ноябре на мине подорвалось судно Georgia S под флагом Либерии, которое везло зерно. Ранее зерновые из Украины вывозилось по соглашению, действие которого было расторгнуто 18 июля. Президент России Владимир Путин сказал, что условия сделки не выполнены и основная цель сделки – поставки зерна в нуждающиеся страны – не была достигнута.