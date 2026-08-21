В Израиле был закрыт крупнейший аэропорт страны

В Израиле серьезный сбой в авиасообщении. Работу крупнейшего международного аэропорта Бен‑Гурион нарушила внезапная забастовка сотрудников – для страны подобные акции крайне редки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате была остановлена регистрация на все рейсы, резко ограничено количество прибывающих самолетов. Это вызвало хаос в главной воздушной гавани Израиля. В терминалах скопились тысячи пассажиров, которым администрация не могла оперативно помочь. Причиной стали действия сотрудников наземных служб, отвечающих за обработку и погрузку багажа. Они без предварительного уведомления прекратили работу, потребовав увеличить штат. По словам бастующих, в период летних отпусков действующий персонал уже не справляется с возросшей нагрузкой. Ежедневно аэропорт Бен‑Гурион обслуживает свыше 100 тысяч пассажиров.