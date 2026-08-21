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В Израиле был закрыт крупнейший аэропорт страны

21 августа 2026 08:12
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В Израиле серьезный сбой в авиасообщении. Работу крупнейшего международного аэропорта Бен‑Гурион нарушила внезапная забастовка сотрудников – для страны подобные акции крайне редки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате была остановлена регистрация на все рейсы, резко ограничено количество прибывающих самолетов. Это вызвало хаос в главной воздушной гавани Израиля. В терминалах скопились тысячи пассажиров, которым администрация не могла оперативно помочь. Причиной стали действия сотрудников наземных служб, отвечающих за обработку и погрузку багажа. Они без предварительного уведомления прекратили работу, потребовав увеличить штат. По словам бастующих, в период летних отпусков действующий персонал уже не справляется с возросшей нагрузкой. Ежедневно аэропорт Бен‑Гурион обслуживает свыше 100 тысяч пассажиров.

В Израиле был закрыт крупнейший аэропорт страны-2

Это превратилось в кошмар, и мы не знаем, когда он закончится. Мы здесь очень голодны. У нас нет еды. У нас пересохло в горле. Когда это закончится?

После продолжительных переговоров сотрудники вернулись к работе. Однако последствия забастовки ощущаются до сих пор – аэропорт пока не смог полностью восстановить привычный график. Ущерб от акции оценивают почти в 10 миллионов долларов. Министр транспорта заявил о намерении подать в суд на профсоюз работников аэропортов. Но там отвергли все обвинения, сообщив, что ничего не знали о забастовке, но неоднократно предупреждали руководство о проблеме.

# Израиль # Новости Израиля

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