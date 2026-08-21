ФСБ РФ: Киев пытается атаковать Москву и регион с ближнего расстояния

По данным ФСБ России, Киев наращивает усилия по организации диверсионно‐террористических актов в Москве и Подмосковье, пишет РИА Новости.

В качестве средства атаки украинская сторона планирует использовать беспилотники малой дальности – их намерены запускать максимально близко к намеченным объектам. Такая тактика, как отмечают в ведомстве, связана с тем, что ВСУ не удается поразить критически важные объекты в Московском регионе с помощью ракет и БЛА дальнего радиуса действия. Одновременно фиксируется усиление давления со стороны ВС РФ на линии боевого соприкосновения.

В ФСБ подчеркивают серьезность поступающих сведений и указывают на целенаправленный характер угроз. Ситуация остается на особом контроле спецслужб.

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