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ФСБ РФ: Киев пытается атаковать Москву и регион с ближнего расстояния

21 августа 2026 07:29
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ФСБ РФ: Киев пытается атаковать Москву и регион с ближнего расстояния-0

По данным ФСБ России, Киев наращивает усилия по организации диверсионно‐террористических актов в Москве и Подмосковье, пишет РИА Новости.

В качестве средства атаки украинская сторона планирует использовать беспилотники малой дальности – их намерены запускать максимально близко к намеченным объектам. Такая тактика, как отмечают в ведомстве, связана с тем, что ВСУ не удается поразить критически важные объекты в Московском регионе с помощью ракет и БЛА дальнего радиуса действия. Одновременно фиксируется усиление давления со стороны ВС РФ на линии боевого соприкосновения. 

В ФСБ подчеркивают серьезность поступающих сведений и указывают на целенаправленный характер угроз. Ситуация остается на особом контроле спецслужб.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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