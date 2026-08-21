Самолет с людьми разбился на Аляске – выживших нет

На Аляске разбился легкомоторный самолет – все, кто был на борту, погибли, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Reuters.

Anchorage Daily News информирует, что на борту самолета находились 8 человек: пилот и 7 пассажиров. Воздушное судно следовало по маршруту из Анкориджа к мысу Кейп‐Ньюнхем, который расположен на юго‐западном побережье штата.

Представители Аляскинского командования официально подтвердили отсутствие выживших. Обстоятельства трагедии выясняются.

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