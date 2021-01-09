В Кыргызстане день тишины накануне президентских выборов. На должность претендуют 18 человек

Новости Кыргызстана. В Кыргызстане день тишины накануне досрочных президентских выборов. Запрещена любая агитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кыргызстана. В Кыргызстане день тишины накануне досрочных президентских выборов. Запрещена любая агитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На должность главы государства претендуют 18 человек. В списке избирателей более 3 миллионов 500 тысяч жителей. 10 января они будут выбирать нового главу государства.
Предстоит также определиться с формой правления: президентская либо парламентская республика.
Досрочные выборы президента Кыргызстана объявлены из-за отставки предыдущего главы государства, который сложил свои полномочия на фоне массовых беспорядков, вспыхнувших после парламентских выборов в октябре.