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В Кыргызстане день тишины накануне президентских выборов. На должность претендуют 18 человек

09 января 2021 19:22
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане день тишины накануне досрочных президентских выборов. Запрещена любая агитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кыргызстане день тишины накануне президентских выборов. На должность претендуют 18 человек-1

На должность главы государства претендуют 18 человек. В списке избирателей более 3 миллионов 500 тысяч жителей. 10 января они будут выбирать нового главу государства.

В Кыргызстане день тишины накануне президентских выборов. На должность претендуют 18 человек-4

Предстоит также определиться с формой правления: президентская либо парламентская республика.

В Кыргызстане день тишины накануне президентских выборов. На должность претендуют 18 человек-7

Досрочные выборы президента Кыргызстана объявлены из-за отставки предыдущего главы государства, который сложил свои полномочия на фоне массовых беспорядков, вспыхнувших после парламентских выборов в октябре.

# Выборы # Фотофакт

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