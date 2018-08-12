США введет новые санкции против России. Госдеп считает, что страна ответственна за отравление Сергея Скрипаля

Новости России. США введет новые санкции против России. Причина – Госдеп считает, что страна ответственна за отравление Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мол, применив отравляющее вещество «новичок», Москва нарушила международное право. И теперь у Вашингтона не остается другого выхода, кроме как применить ограничительные меры. Так велит закон. Санкции коснуться запрета на экспорт в Россию электронных устройств и их компонентов, включая те, что используются в авиационной отрасли. Правда, о гражданской авиации речь не идет. Пока.