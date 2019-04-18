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На время реконструкции собор Парижской Богоматери не будут закрывать для посетителей

18 апреля 2019 16:47
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Новости Франции. Об этом заявил министр культуры Франции. Нотр-Дам планируют восстановить в течение 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На время реконструкции собор Парижской Богоматери не будут закрывать для посетителей-1

Для этого будет создано специальное госучреждение. Кроме того, 18 апреля в Париже стартовал проект «Стройка Франции».

Объявлен международный конкурс архитекторов для восстановления шпиля Нотр-Дама

Основная цель – увеличить количество предложений по обучению тем профессиям, которые необходимы для реконструкции собора.

На время реконструкции собор Парижской Богоматери не будут закрывать для посетителей-4

На реставрацию уже собрали миллиард евро, при этом пожертвования продолжают поступать.

Герой Парижа. Он спас Терновый венец из горящего Нотр-Дама и помогал людям во время теракта в 2015 году

18 апреля же президент Франции наградил медалями почета 270 пожарных, которые проявили храбрость при тушении пожара в соборе.

На время реконструкции собор Парижской Богоматери не будут закрывать для посетителей-7

На время реконструкции собор Парижской Богоматери не будут закрывать для посетителей-9

# Достопримечательности Франции # Фотофакт

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