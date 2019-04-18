На время реконструкции собор Парижской Богоматери не будут закрывать для посетителей

Новости Франции. Об этом заявил министр культуры Франции. Нотр-Дам планируют восстановить в течение 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого будет создано специальное госучреждение. Кроме того, 18 апреля в Париже стартовал проект «Стройка Франции».

Объявлен международный конкурс архитекторов для восстановления шпиля Нотр-Дама

Основная цель – увеличить количество предложений по обучению тем профессиям, которые необходимы для реконструкции собора.