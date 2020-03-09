На востоке Румынии произошло землетрясение

Новости Румынии. Землетрясение произошло в Румынии. Подземные толчки магнитудой 4,2 ощущались в сейсмической зоне Вранча на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Эпицентр землетрясения был зарегистрирован на глубине 130 километров.

Зона Вранча – активная сейсмическая зона на европейском континенте. Наиболее сильное землетрясение произошло в 1977 году в Бухаресте. Тогда погибло 15 тысяч человек.