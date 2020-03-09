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На востоке Румынии произошло землетрясение

09 марта 2020 12:20
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Новости Румынии. Землетрясение произошло в Румынии. Подземные толчки магнитудой 4,2 ощущались в сейсмической зоне Вранча на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На востоке Румынии произошло землетрясение-1

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Эпицентр землетрясения был зарегистрирован на глубине 130 километров.

Зона Вранча – активная сейсмическая зона на европейском континенте. Наиболее сильное землетрясение произошло в 1977 году в Бухаресте. Тогда погибло 15 тысяч человек.

На востоке Румынии произошло землетрясение-4

На востоке Румынии произошло землетрясение-6

# Землетрясение # Фотофакт

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