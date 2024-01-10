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Политический скандал в Польше может привести к новым парламентским выборам

10 января 2024 17:44
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В Польше разгорается масштабный политический кризис. Противостояние президента и главы правительства усугубляется и может грозить весьма серьезными последствиями для всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для нового витка напряженности стало задержание бывших руководителей МВД Польши, членов партии «Право и справедливость» Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика.

Политический скандал в Польше может привести к новым парламентским выборам-1

Вся эта история может вылиться в полноформатный политический кризис. Из-за происходящего сейм сегодня так и не вышел с рождественских каникул. Не до заседаний. И, вероятно, «ПиС» будет всячески блокировать работу парламента, чтобы тот не смог принять проект бюджета на 2024 год. А если до конца месяца документ не окажется на столе президента, Дуда сможет сократить срок полномочий парламента. Как следствие – новые парламентские выборы. Такую нагрузку страна может просто не потянуть.

# Международная политика

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