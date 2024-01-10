Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегии Запада в Украине бездейственны, пишет ТАСС со ссылкой на газету Pravda.

Роберт Фицо считает, что конфликт в Украине надо рассматривать с 2014 года, учитывая развитие украинской политической сцены, отношение в стране к гражданам русской национальности, влияние Вашингтона на происходящее в Украине.

Также Фицо выразил мнение, что Запад предпринял попытку «поставить Россию на колени», а для достижения этой цели в Киев регулярно направляется финансирование и большие поставки вооружения.