На троллейбусе по ночному Пхеньяну: Ким Чен Ын проверил качество отечественной продукции вместе с супругой

Новости Северной Кореи. Ким Чен Ын вместе с женой опробовал новое транспортное средство. Верховный лидер проехался по ночным улицам Пхеньяна на троллейбусе.
Новости Северной Кореи. Ким Чен Ын вместе с женой опробовал новое транспортное средство. Верховный лидер проехался по ночным улицам Пхеньяна на троллейбусе.
Фото: ЦТАК
По сведениям ЦТАК, высший руководитель захотел лично проверить качество продукции Пхеньянского троллейбусного завода. Он остался доволен транспортом. По его словам, троллейбус вызывает чувство комфорта и надёжности. Тем не менее, Ким Чен Ын призывает не останавливаться на достигнутом и стремиться к большему.
Фото: ЦТАК