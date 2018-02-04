На троллейбусе по ночному Пхеньяну: Ким Чен Ын проверил качество отечественной продукции вместе с супругой

По сведениям ЦТАК, высший руководитель захотел лично проверить качество продукции Пхеньянского троллейбусного завода. Он остался доволен транспортом. По его словам, троллейбус вызывает чувство комфорта и надёжности. Тем не менее, Ким Чен Ын призывает не останавливаться на достигнутом и стремиться к большему.