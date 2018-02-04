Прямой эфир

На троллейбусе по ночному Пхеньяну: Ким Чен Ын проверил качество отечественной продукции вместе с супругой

04 февраля 2018 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Северной Кореи. Ким Чен Ын вместе с женой опробовал новое транспортное средство. Верховный лидер проехался по ночным улицам Пхеньяна на троллейбусе.

На троллейбусе по ночному Пхеньяну: Ким Чен Ын проверил качество отечественной продукции вместе с супругой -1

Фото: ЦТАК

По сведениям ЦТАК, высший руководитель захотел лично проверить качество продукции Пхеньянского троллейбусного завода. Он остался доволен транспортом. По его словам, троллейбус вызывает чувство комфорта и надёжности. Тем не менее, Ким Чен Ын призывает не останавливаться на достигнутом и стремиться к большему.

На троллейбусе по ночному Пхеньяну: Ким Чен Ын проверил качество отечественной продукции вместе с супругой -4

Фото: ЦТАК

# Фотофакт # Необычное # Ким Чен Ын

Другие новости рубрики

Все новости
У берегов Африки пропал Индийский танкер: на борту были 22 моряка
04 февраля 2018 15:00

У берегов Африки пропал Индийский танкер: на борту были 22 моряка

Почти 150 авиарейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за сильных снегопадов
04 февраля 2018 14:59

Почти 150 авиарейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за сильных снегопадов

Исследователи США пришли к выводу, что излучение смартфонов не наносит существенного вреда
04 февраля 2018 13:58

Исследователи США пришли к выводу, что излучение смартфонов не наносит существенного вреда