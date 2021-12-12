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На Сицилии произошёл взрыв жилого дома. Возможная причина – утечка газа

12 декабря 2021 13:29
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Новости Италии. По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва в жилом четырехэтажном доме на Сицилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Сицилии произошёл взрыв жилого дома. Возможная причина – утечка газа-1

Поиски людей, пропавших без вести, продолжаются. В списке их шесть. Из-под завалов удалось вытащить живыми двух женщин. Взрыв разрушил три стоящих рядом здания. Еще четыре повреждены. По предварительным данным, произошедшее спровоцировала утечка газа.  

# Взрыв газа # Фотофакт

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