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У жителей Берлина выдалась бессонная ночь. По городу на мотоциклах ездили Санта-Клаусы

12 декабря 2021 11:38
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Новости Германии. Предрождественские новости. Всю минувшую ночь жителям Берлина мешали спать Санта-Клаусы и ангелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

У жителей Берлина выдалась бессонная ночь. По городу на мотоциклах ездили Санта-Клаусы -1

Они оседлали байки и громкой колонной возвещали городу: «Скоро праздник!» Впрочем, это был не бессмысленный вояж.  

У жителей Берлина выдалась бессонная ночь. По городу на мотоциклах ездили Санта-Клаусы -4

Сказочные персонажи, вооруженные красными сумками с подарками, доставили их нуждающимся, оседлав мотоциклы, скутеры, квадроциклы и даже трехколесные велосипеды.  

# Новый год # Санта-Клаус # Фотофакт

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