У жителей Берлина выдалась бессонная ночь. По городу на мотоциклах ездили Санта-Клаусы

Новости Германии. Предрождественские новости. Всю минувшую ночь жителям Берлина мешали спать Санта-Клаусы и ангелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Предрождественские новости. Всю минувшую ночь жителям Берлина мешали спать Санта-Клаусы и ангелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они оседлали байки и громкой колонной возвещали городу: «Скоро праздник!» Впрочем, это был не бессмысленный вояж.
Сказочные персонажи, вооруженные красными сумками с подарками, доставили их нуждающимся, оседлав мотоциклы, скутеры, квадроциклы и даже трехколесные велосипеды.