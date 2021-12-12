У жителей Берлина выдалась бессонная ночь. По городу на мотоциклах ездили Санта-Клаусы

Новости Германии. Предрождественские новости. Всю минувшую ночь жителям Берлина мешали спать Санта-Клаусы и ангелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они оседлали байки и громкой колонной возвещали городу: «Скоро праздник!» Впрочем, это был не бессмысленный вояж.