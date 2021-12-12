Прямой эфир

Вышли более 40 тысяч человек. В Европе не утихают антиковидные протесты

12 декабря 2021 13:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 40 тысяч людей вышли на улицы столицы Австрии, чтобы выразить свое недовольство ковидными ограничениями и планами властей сделать вакцинацию обязательной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Вышли более 40 тысяч человек. В Европе не утихают антиковидные протесты-1

Согласно новому закону, прививки не могут быть принудительными, однако отказ повлечет юридические последствия с начальным штрафом в размере 3 600 евро. Кроме того, несмотря на то, что локдаун в стране заканчивается, непривитым все еще нельзя посещать общественные места.  

Вышли более 40 тысяч человек. В Европе не утихают антиковидные протесты-4

Недовольны правительственной политикой в отношении коронавируса и в Испании. Сразу в нескольких крупных городах страны люди вышли на улицу, чтобы отстоять свою свободу. Демонстранты держали в руках плакаты с надписью «Это ложная пандемия» и «Я не буду вакцинироваться».  

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У жителей Берлина выдалась бессонная ночь. По городу на мотоциклах ездили Санта-Клаусы
12 декабря 2021 11:38

У жителей Берлина выдалась бессонная ночь. По городу на мотоциклах ездили Санта-Клаусы

Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Международным днём нейтралитета
12 декабря 2021 11:31

Александр Лукашенко поздравил президента Туркменистана с Международным днём нейтралитета

В Париже +10°C, в Москве -3°C. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 декабря
11 декабря 2021 17:41

В Париже +10°C, в Москве -3°C. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 декабря