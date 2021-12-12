Вышли более 40 тысяч человек. В Европе не утихают антиковидные протесты

Более 40 тысяч людей вышли на улицы столицы Австрии, чтобы выразить свое недовольство ковидными ограничениями и планами властей сделать вакцинацию обязательной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Более 40 тысяч людей вышли на улицы столицы Австрии, чтобы выразить свое недовольство ковидными ограничениями и планами властей сделать вакцинацию обязательной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Согласно новому закону, прививки не могут быть принудительными, однако отказ повлечет юридические последствия с начальным штрафом в размере 3 600 евро. Кроме того, несмотря на то, что локдаун в стране заканчивается, непривитым все еще нельзя посещать общественные места.
Недовольны правительственной политикой в отношении коронавируса и в Испании. Сразу в нескольких крупных городах страны люди вышли на улицу, чтобы отстоять свою свободу. Демонстранты держали в руках плакаты с надписью «Это ложная пандемия» и «Я не буду вакцинироваться».