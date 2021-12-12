Вышли более 40 тысяч человек. В Европе не утихают антиковидные протесты

Более 40 тысяч людей вышли на улицы столицы Австрии, чтобы выразить свое недовольство ковидными ограничениями и планами властей сделать вакцинацию обязательной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Согласно новому закону, прививки не могут быть принудительными, однако отказ повлечет юридические последствия с начальным штрафом в размере 3 600 евро. Кроме того, несмотря на то, что локдаун в стране заканчивается, непривитым все еще нельзя посещать общественные места.