Сотни экоактивистов заблокировали финансовый центр Великобритании

Новости Великобритании. Финансовый центр британской столицы заблокировали сотни экоактивистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Финансовый центр британской столицы заблокировали сотни экоактивистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты требовали от правительства срочно отказаться от загрязняющих производств, чтобы предотвратить худшие сценарии разрушения от природных катаклизмов, описанные учеными.
По мнению протестующих, банки и корпорации, финансируя такие предприятия, содействуют катастрофическим изменениям климата. Для того чтобы разогнать экоактивистов, полиции пришлось применить силу.