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Сотни экоактивистов заблокировали финансовый центр Великобритании

23 августа 2021 08:54
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Новости Великобритании. Финансовый центр британской столицы заблокировали сотни экоактивистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни экоактивистов заблокировали финансовый центр Великобритании-1

Демонстранты требовали от правительства срочно отказаться от загрязняющих производств, чтобы предотвратить худшие сценарии разрушения от природных катаклизмов, описанные учеными.

Сотни экоактивистов заблокировали финансовый центр Великобритании-4

По мнению протестующих, банки и корпорации, финансируя такие предприятия, содействуют катастрофическим изменениям климата. Для того чтобы разогнать экоактивистов, полиции пришлось применить силу.

# Акции протеста # Фотофакт

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