В штате Теннесси 22 человека погибли в результате наводнения

Новости США. 22 человека погибли, около 40 пропали без вести в результате наводнения в штате Теннесси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди погибших – младенцы-близнецы, которых водный поток вырвал из рук отца. В результате стихии разрушены дороги, вышки сотовой связи и телефонные линии. Полностью уничтожены сотни домов.