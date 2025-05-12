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На Шри-Ланке перевернулся автобус с пассажирами – 21 человек погиб

12 мая 2025 06:15
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На Шри-Ланке перевернулся автобус с пассажирами. В результате автокатастрофы погиб 21 человек, еще 35 получили ранения различной степени тяжести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Шри-Ланке перевернулся автобус с пассажирами – 21 человек погиб-2

По предварительным данным, автобус принадлежал транспортному управлению Шри-Ланки и осуществлял регулярный пассажирский рейс. Он следовал из популярного паломнического города Катарагама, но сорвался с дороги и рухнул в глубокую пропасть. Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы, медики оказывают помощь пострадавшим. Около 25 человек были экстренно госпитализированы в ближайшие больницы. Личности погибших пока не установлены, ведется работа по идентификации тел, а также расследование обстоятельств трагедии. Власти Шри-Ланки выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пообещали оказать всю необходимую помощь.

# Новости Шри-Ланки

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