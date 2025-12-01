Финляндия и Великобритания начали совместные военные учения вблизи российской границы

В Финляндии стартовали совместные с Великобританией учения. Они проходят вблизи российской границы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Финляндии стартовали совместные с Великобританией учения. Они проходят вблизи российской границы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В операции задействованы около трех тысяч военнослужащих и 600 единиц техники. Целью учений объявлена отработка действий в условиях северного климата и сложного рельефа. Финские власти заверяют, что тренировки ведутся в рамках стандартного плана подготовки армии.