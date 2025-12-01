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Финляндия и Великобритания начали совместные военные учения вблизи российской границы

01 декабря 2025 05:42
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В Финляндии стартовали совместные с Великобританией учения. Они проходят  вблизи российской границы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия и Великобритания начали совместные военные учения вблизи российской границы-2

В операции задействованы около трех тысяч военнослужащих и 600 единиц техники. Целью учений объявлена отработка действий в условиях северного климата и сложного рельефа. Финские власти заверяют, что тренировки ведутся в рамках стандартного плана подготовки армии.

# Военные учения

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