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​Пентагон заявил, что Украина должна самостоятельно платить за поставляемые вооружения

01 марта 2023 06:14
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В оборонном ведомстве Соединенных Штатов считают, что Киев должен уже самостоятельно рассчитываться за вооружения, которые туда поставляются, такую информацию приводит ТАСС. 

По словам помощника главы обороны страны, в Соединенных Штатах Америки понимают, что у Украины нет на это финансов, Киев крупно пока не закупался у военных американских компаний, но украинские власти должны начать приобретать некоторое вооружение за счет собственных средств. 

В свою очередь конгрессмен Майк Гарсия заявил, что такое решение значительно снизит налоговую нагрузку с американцев, что является крайне важным. Хорошо, если Киев перестанет получать вооружения бесплатно, подытожил он. 

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# Международная политика

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