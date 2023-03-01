​Пентагон заявил, что Украина должна самостоятельно платить за поставляемые вооружения

В оборонном ведомстве Соединенных Штатов считают, что Киев должен уже самостоятельно рассчитываться за вооружения, которые туда поставляются, такую информацию приводит ТАСС.

По словам помощника главы обороны страны, в Соединенных Штатах Америки понимают, что у Украины нет на это финансов, Киев крупно пока не закупался у военных американских компаний, но украинские власти должны начать приобретать некоторое вооружение за счет собственных средств.

В свою очередь конгрессмен Майк Гарсия заявил, что такое решение значительно снизит налоговую нагрузку с американцев, что является крайне важным. Хорошо, если Киев перестанет получать вооружения бесплатно, подытожил он.