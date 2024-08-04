На Сене снова отменили соревнования по плаванию из-за грязной воды

Возможно, что олимпийский турнир по плаванию на открытой воде не будет проводиться на реке Сена из-за ее загрязнения после сильного дождя в Париже. Об этом пишет РИА Новости.

По словам судьи Алексея Калинина, соревнования могут быть назначены на 6 августа и пройдут в виде триатлона или дуатлона. Заплыв на 10 км у женщин назначен на 8 августа, а у мужчин – на 9 августа.

Ранее были отменены тренировочные заплывы триатлонистов, но 31 июля состоялись соревнования по триатлону среди мужчин и женщин, хотя участники жаловались на состояние воды.

С 1923 года Сена была закрыта для купания из-за высокого уровня бактерий, но накануне Олимпийских игр были приняты масштабные меры по очистке воды.