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На Сене снова отменили соревнования по плаванию из-за грязной воды

04 августа 2024 12:11
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Возможно, что олимпийский турнир по плаванию на открытой воде не будет проводиться на реке Сена из-за ее загрязнения после сильного дождя в Париже. Об этом пишет РИА Новости. 

По словам судьи Алексея Калинина, соревнования могут быть назначены на 6 августа и пройдут в виде триатлона или дуатлона. Заплыв на 10 км у женщин назначен на 8 августа, а у мужчин – на 9 августа.

Ранее были отменены тренировочные заплывы триатлонистов, но 31 июля состоялись соревнования по триатлону среди мужчин и женщин, хотя участники жаловались на состояние воды. 

С 1923 года Сена была закрыта для купания из-за высокого уровня бактерий, но накануне Олимпийских игр были приняты масштабные меры по очистке воды.

# Олимпиада 2024

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