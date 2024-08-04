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В Британии участились кражи в магазинах – теперь воруют почти всё: от мыла до бытовой техники

04 августа 2024 10:42
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Британии не удается обуздать растущий уровень преступности. Пока все внимание общества и полиции сосредоточено на выступлениях ультраправых и устроенными ими беспорядками, в Королевстве назревает еще одна не менее опасная проблема: резко увеличилось количество краж. Особенно в магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии участились кражи в магазинах – теперь воруют почти всё: от мыла до бытовой техники-1

Британцы стали похищать практически все, не брезгуя даже мелкими товарами, например, как мыло или зубная паста, так и более дорогих и крупных – вплоть до бытовой техники. По данным Управления национальной статистики, только в 2024 году было совершено почти 450 тысяч таких преступлений. Что на 30 % больше, чем за тот же период года 2023-го. То есть количество краж достигло нового 20-летнего максимума. И это только зарегистрированные случаи. Продавцы считают, что их гораздо больше.

В Британии участились кражи в магазинах – теперь воруют почти всё: от мыла до бытовой техники-4

Джеймс Лоуман, генеральный директор Ассоциации магазинов шаговой доступности (Великобритания):
Официальные данные представляют собой лишь малую часть от уровня краж, которые ежедневно происходят в магазинах шаговой доступности и других розничных точках. Воры регулярно совершают преступления, не опасаясь ареста. Поэтому крайне важно, чтобы все полицейские силы в стране относились к кражам серьезно, хотя бы потому, что грабители представляют серьезную угрозу для здоровья и даже жизни персонала магазинов.

Проблему даже признала глава МВД Британии. Но и только. Потому что ничего не делается, чтобы остановить эту тенденцию. Пока же владельцам магазинов ничего не остается, кроме как подсчитывать ущерб от краж. Только за прошлый год они потеряли в среднем почти миллиард фунтов стерлингов.

# Экономический кризис

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