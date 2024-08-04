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Трамп поздравил Путина с отличной сделкой по обмену заключенными

04 августа 2024 12:06
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Экс-глава США Дональд Трамп высоко отозвался об «отличной сделке» президента России Владимира Путина по обмену пленными, но при этом выразил свое недовольство по поводу ошибок администрации США. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее ФСБ заявила, что в Россию вернулись 8 россиян, задержанных в странах-членах НАТО, в числе которых Вадим Соколов и Владислав Клюшин. Их встречал Владимир Путин и пообещал госнаграды тем, кто имеет отношение к военной службе.

В обмен на это Россию покинули граждане, признанные виновными в шпионаже, в том числе Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева.  До этого Путин подписал указы о помиловании обменянных граждан.

# Международная политика

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