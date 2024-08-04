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Двое убиты, двое ранены при нападении мужчины с ножом в Израиле

04 августа 2024 10:41
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Два человека убиты, еще двое получили ранения при нападении мужчины с ножом в городе Холон в центре Израиля. Все жертвы преступления находились в разных местах, он атаковал их на заправке и в парке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое убиты, двое ранены при нападении мужчины с ножом в Израиле-1

Прибывшая на место ЧП полиция пыталась его остановить, но безуспешно. Ей пришлось открыть огонь по нападавшему – он был застрелен. Власти назвали произошедшее терактом. Как выяснили следователи, его совершил палестинец, который находился в Израиле нелегально. Сейчас места нападения оцеплены, полиция выясняет все обстоятельства происшествия и пытается выяснить, действовали ли у мужчины сообщники.

# Нападение

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