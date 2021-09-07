Окружили и закидали гравием премьер-министра. В Канаде протестуют против вакцинации

Новости Канады. Протестующие бросали камни в премьер-министра Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел после предвыборного митинга, когда Трюдо садился в автобус. Толпа окружила его и начала кидать гравий.

Предполагается, что люди протестовали против вакцинации от COVID-19 и введения зеленых паспортов. Также многие недовольны решением власти продолжать ограничивать экономическую активность страны на фоне пандемии нового коронавируса.

Напомним, в августе премьер-министр объявил о роспуске парламента. 20 сентября в Канаде планируют провести досрочные выборы.