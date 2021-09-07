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Окружили и закидали гравием премьер-министра. В Канаде протестуют против вакцинации

07 сентября 2021 11:51
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Новости Канады. Протестующие бросали камни в премьер-министра Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел после предвыборного митинга, когда Трюдо садился в автобус. Толпа окружила его и начала кидать гравий.

Окружили и закидали гравием премьер-министра. В Канаде протестуют против вакцинации-1

Предполагается, что люди протестовали против вакцинации от COVID-19 и введения зеленых паспортов. Также многие недовольны решением власти продолжать ограничивать экономическую активность страны на фоне пандемии нового коронавируса.

Напомним, в августе премьер-министр объявил о роспуске парламента. 20 сентября в Канаде планируют провести досрочные выборы.

# Акции протеста # Джастин Трюдо # Фотофакт

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