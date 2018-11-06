Под Калугой разбился микроавтобус с белорусами

Новости Беларуси. Три человека погибли, еще шесть получили травмы в аварии, которая произошла утром 6 ноября под Калугой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Три человека погибли, еще шесть получили травмы в аварии, которая произошла утром 6 ноября под Калугой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В автобусе находились рабочие из Беларуси, которые ехали в Москву на заработки.
По предварительной информации, водитель уснул за рулем и съехал в кювет, где микроавтобус врезался в дерево. Сейчас по дипломатическим каналам уточняется информация о гражданстве пострадавших в этой аварии.