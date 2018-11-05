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Более 20 тысяч мигрантов с ножами пытаются прорваться в Европу

05 ноября 2018 18:45
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Новости мира. «Тысячи мигрантов с ножами приготовились штурмовать Европу». Такими заголовками сейчас пестрят иностранные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается, что прорваться в Европу пытаются более 20 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.

Более 20 тысяч мигрантов с ножами пытаются прорваться в Европу-1

Для сдерживания переселенцев на границе разместились силовые спецподразделения. По агентурным данным утверждается, что 95 % мигрантов – это мужчины. У многих при себе ножи.

Массовое бегство в Европу из Северной Африки и Ближнего Востока началось в 2015-ом. Одна только Германия приняла более полутора миллиона человек. Некоторые страны и политики Европы выступают за сокращение квот на приют беженцев.

# Беженцы # Фотофакт

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