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На повестке – более 170 вопросов: 74-я сессия Генассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке

17 сентября 2019 18:36
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Новости США. В Нью-Йорке 17 сентября открывается 74-я сессия Генассамблеи ООН. Церемония открытия запланирована на 22 часа по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участникам встречи предстоит обсудить более 170 вопросов. Среди них – эскалация конфликта в Персидском заливе, атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, а также ситуация в Сирии. В обсуждениях примут участие более сотни глав государств и около 80 премьер-министров и представителей МИД. Возможно, состоится встреча президентов США и Ирана.

На повестке – более 170 вопросов: 74-я сессия Генассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке-1

# Международная политика # Фотофакт

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