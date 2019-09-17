На повестке – более 170 вопросов: 74-я сессия Генассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке

Новости США. В Нью-Йорке 17 сентября открывается 74-я сессия Генассамблеи ООН. Церемония открытия запланирована на 22 часа по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участникам встречи предстоит обсудить более 170 вопросов. Среди них – эскалация конфликта в Персидском заливе, атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, а также ситуация в Сирии. В обсуждениях примут участие более сотни глав государств и около 80 премьер-министров и представителей МИД. Возможно, состоится встреча президентов США и Ирана.