От удара самолёт загорелся: что известно о крушении в Пакистане

Новости Пакистана. В Пакистане продолжается расследование крушения военного самолета. На месте катастрофы работают оперативные службы и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный самолет рухнул на жилые дома во время тренировочных полетов. От столкновения с землей воздушное судно загорелось, а пламя перекинулось на ближайшие здания.

В Пакистане самолёт упал на жилые дома: погибли около 20 человек

Жертвами инцидента стали около 20 человек, в их числе пилоты, экипаж и местные жители. Еще 16 человек получили различные травмы.