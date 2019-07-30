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От удара самолёт загорелся: что известно о крушении в Пакистане

30 июля 2019 18:50
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Новости Пакистана. В Пакистане продолжается расследование крушения военного самолета. На месте катастрофы работают оперативные службы и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От удара самолёт загорелся: что известно о крушении в Пакистане-1

Они занимаются поиском и расшифровкой «черных ящиков».

От удара самолёт загорелся: что известно о крушении в Пакистане-4

Военный самолет рухнул на жилые дома во время тренировочных полетов. От столкновения с землей воздушное судно загорелось, а пламя перекинулось на ближайшие здания.

В Пакистане самолёт упал на жилые дома: погибли около 20 человек

Жертвами инцидента стали около 20 человек, в их числе пилоты, экипаж и местные жители. Еще 16 человек получили различные травмы.

От удара самолёт загорелся: что известно о крушении в Пакистане-7

# Крушение # Фотофакт

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