Когда в Египте не будут работать ТЦ и для граждан каких стран Польша вводит обязательный карантин?

Новые меры в борьбе с пандемией. В Египте на фоне распространения COVID-19 ужесточают локдаун. С 6 мая и в течение двух недель будет ограничена работа торговых центров, магазинов и ресторанов. Под запретом массовые собрания. А с 12 числа закроются все пляжи и парки страны. Мера будет действовать 4 дня.

Польша между тем вводит обязательный карантин для граждан из трех стран – Бразилии, Индии и Южной Африки. Всех прибывших ждет недельный карантин, даже несмотря на наличие отрицательного теста. Решение принято из-за сложной эпидобстановки в этих государствах, а также циркуляции новых штаммов COVID-19.