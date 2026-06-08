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В Польше решили облагать налогом анонимные благотворительные сборы

08 июня 2026 06:55
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В Польше решили облагать налогом анонимные благотворительные сборы: по логике фискальных органов, если личность отправителя не установлена, перевод считается не даром, а скрытым доходом. Это ставит под удар традиционную культуру благотворительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше решили облагать налогом анонимные благотворительные сборы-2

Поводом стали крупные сборы известного блогера: почти 20 миллионов злотых собрали на лечение трех тяжелобольных мальчиков, а фонд борьбы с раком получил свыше 251 миллиона злотых. Теперь налоговые органы требуют от организаторов полной отчетности по каждой сумме. Это вызвало возмущение: люди опасаются, что такие меры отпугнут жертвователей и подорвут доверие к благотворительности – ведь идея «отчитаться за каждую копейку» противоречит самой сути милосердия.

# Новости Польши

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