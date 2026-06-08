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Стремительный рост цен на бензин заставляет жителей Вены отказываться от личных авто

08 июня 2026 07:22
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Вена переживает резкий разворот транспортных привычек: жители вынуждены пересаживаться на общественный транспорт, потому что цены на топливо продолжают стремительно расти. Для многих поездка на автомобиле стала роскошью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стремительный рост цен на бензин заставляет жителей Вены отказываться от личных авто-2

Ситуация в Австрии – лишь часть общей европейской картины. По всему континенту правительства пытаются тушить последствия кризиса временными мерами: Литва экстренно снижает стоимость железнодорожных билетов, Германия отменяет повышение тарифов, Австрия раздает двухмесячные пробные абонементы на транспорт. Но все эти шаги – лишь попытка выиграть время. Эксперты предупреждают: Европа столкнулась не просто с подорожанием топлива, а с системной уязвимостью. Инфраструктура общественного транспорта во многих странах не готова заменить личные автомобили, особенно в сельских районах, где альтернативы попросту нет. Люди остаются зависимыми от машин, но ездить на них становится все дороже. Строительство новых линий, модернизация подвижного состава, расширение маршрутов – все это требует миллиардных вложений и многих лет работы. А кризисы, как подчеркивают специалисты, будут повторяться.

# Австрия

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