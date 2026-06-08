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Сотни туристов первыми открыли летний сезон на легендарном шоссе Дуку в Китае

08 июня 2026 07:20
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Одно из самых впечатляющих шоссе Китая – дорога Дуку в Синьцзяне – вновь доступно для движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зимой и весной трасса закрыта из-за снегопадов и гололеда, но с наступлением теплой погоды она становится магнитом для туристов, которые едут сюда ради панорам Тянь-Шаня и уникальных природных видов.

Сотни туристов первыми открыли летний сезон на легендарном шоссе Дуку в Китае-2

Мо Вэнь, туристка:
Бескрайние горы просто завораживают. Здесь по-настоящему ощущаешь смысл слова «величественный». Такое зрелище остается в памяти навсегда. 

Сотни туристов первыми открыли летний сезон на легендарном шоссе Дуку в Китае-4

Дай Чжу, турист:
Мы преодолели немалое расстояние, чтобы оказаться здесь именно в этот день. Впереди захватывающее путешествие. Сначала к живописному озеру Сайрам. Затем проедем по круговому маршруту.

Открытие сезона отметили яркой церемонией и запуском инициативы по развитию экологичного туризма. Первой по трассе прошла большая колонна автодомов, внедорожников и мотоциклов. Дорога Дуку, протяженностью более 560 километров, пересекает горы Тянь-Шаня и соединяет северный район Душаньцзы с южным уездом Кучар, оставаясь одной из самых зрелищных магистралей Китая.

# Китай

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