Сотни туристов первыми открыли летний сезон на легендарном шоссе Дуку в Китае

Одно из самых впечатляющих шоссе Китая – дорога Дуку в Синьцзяне – вновь доступно для движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зимой и весной трасса закрыта из-за снегопадов и гололеда, но с наступлением теплой погоды она становится магнитом для туристов, которые едут сюда ради панорам Тянь-Шаня и уникальных природных видов.

Мо Вэнь, туристка: Бескрайние горы просто завораживают. Здесь по-настоящему ощущаешь смысл слова «величественный». Такое зрелище остается в памяти навсегда.

Дай Чжу, турист:

Мы преодолели немалое расстояние, чтобы оказаться здесь именно в этот день. Впереди захватывающее путешествие. Сначала к живописному озеру Сайрам. Затем проедем по круговому маршруту.

Открытие сезона отметили яркой церемонией и запуском инициативы по развитию экологичного туризма. Первой по трассе прошла большая колонна автодомов, внедорожников и мотоциклов. Дорога Дуку, протяженностью более 560 километров, пересекает горы Тянь-Шаня и соединяет северный район Душаньцзы с южным уездом Кучар, оставаясь одной из самых зрелищных магистралей Китая.