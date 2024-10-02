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На острове Пасхи пройдёт уникальное астрономическое явление

02 октября 2024 08:25
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Только сегодня и только для жителей Южного полушария. Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать на юге Чили и Аргентины, а также в некоторых областях Тихого океана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На острове Пасхи пройдёт уникальное астрономическое явление-2

Лучшая локация для этого – остров Пасхи, знаменитый своими каменными статуями моаи. Уже сейчас туда устремляются тысячи туристов, чтобы увидеть, как Луна оказывается между Землей и Солнцем и отбрасывает на планету тень, а нам кажется, что светило покрывается темным пятном. Кольцеобразное солнечное затмение начнется в 18:42 по минскому времени. Общая продолжительность явления составит около 6 часов.

# Природные явления

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