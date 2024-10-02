Францию охватили протесты, люди недовольны правительством

На улицах Франции усилено присутствие полицейских. Страну вновь охватили протесты, и снова поводом стало недовольство правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей республике прокатились 250 митингов, всего на них вышли 95 тысяч человек. Это по официальным данным, которые предоставило МВД Франции. Активисты выступили против пенсионной реформы и выдвинули требование о повышении зарплат.

Линия правительства очень ясна. У нас три требования. Первое – зарплаты и пенсии должны быть увеличены. Второе – пенсионная реформа должна быть отменена и нужно отказаться от реформы страхования по безработице. Третье – нужны деньги на общественные услуги.

Акции прошли по призыву профсоюзов. Они намерены и дальше выводить людей на улицы, пока требования не будут услышаны. Со временем чиновникам все же придется прислушаться к людям, ведь, по сути, экономика страны парализована. На рабочие места не вышли также педагоги и водители общественного транспорта.