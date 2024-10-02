Прямой эфир

Францию охватили протесты, люди недовольны правительством

02 октября 2024 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На улицах Франции усилено присутствие полицейских. Страну вновь охватили протесты, и снова поводом стало недовольство правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Францию охватили протесты, люди недовольны правительством-2

По всей республике прокатились 250 митингов, всего на них вышли 95 тысяч человек. Это по официальным данным, которые предоставило МВД Франции. Активисты выступили против пенсионной реформы и выдвинули требование о повышении зарплат.

Францию охватили протесты, люди недовольны правительством-4

Линия правительства очень ясна. У нас три требования. Первое – зарплаты и пенсии должны быть увеличены. Второе – пенсионная реформа должна быть отменена и нужно отказаться от реформы страхования по безработице. Третье – нужны деньги на общественные услуги.

Акции прошли по призыву профсоюзов. Они намерены и дальше выводить людей на улицы, пока требования не будут услышаны. Со временем чиновникам все же придется прислушаться к людям, ведь, по сути, экономика страны парализована. На рабочие места не вышли также педагоги и водители общественного транспорта.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Иран заявил об окончании акции против Израиля
02 октября 2024 08:16

Иран заявил об окончании акции против Израиля

Израиль обещает ответить на удары Тегерана по своей территории
02 октября 2024 08:00

Израиль обещает ответить на удары Тегерана по своей территории

Reuters: в Копенгагене у посольства Израиля прогремели взрывы
02 октября 2024 07:25

Reuters: в Копенгагене у посольства Израиля прогремели взрывы