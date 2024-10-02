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IRNA: корабли ВМС США не смогли перехватить ракеты по Израилю

02 октября 2024 08:17
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Ракеты, которые были выпущены Тегераном по целям в Израиле, не были перехвачены кораблями ВМС США, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство IRNA.

Агентство сообщает, что фотографии, где зафиксировано поражение баллистическими ракетами КСИР целей на территории Израиля, показывают неспособность передовых кораблей ВМС США в водах региона Ближнего Востока осуществить перехват иранских ракет. Ракетная атака по Израилю произошла 1 октября 2024.

# Международная политика

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