Иран заявил об окончании акции против Израиля

Ситуация на Ближнем Востоке может стабилизироваться в ближайшие дни. Об этом заявили власти Ирана. Они также сообщили об окончании акции против Израиля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом в Тегеране оставляют за собой право реагировать на новые возможные провокации еврейского государства. В таком случае ответ будет еще более мощным. Накануне вечером израильские военные сообщили о запуске ракет со стороны Ирана. Они осветили небо над столицей и не только. Речь шла о сотнях снарядах, большинство из которых, по заявлению Иерусалима, были перехвачены. Но некоторые все же достигли цели.