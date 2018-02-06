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Шесть человек пропали без вести после крушения вертолета у берегов Тайваня

06 февраля 2018 08:56
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Новости Тайваня. После крушения вертолета у берегов Тайваня без вести пропали шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть человек пропали без вести после крушения вертолета у берегов Тайваня-1

Связь с воздушным судном была утеряна, когда экипаж возвращался после оказания медицинской помощи и проведения эвакуации в районе острова Ланьюй.

Исчезла винтокрылая машина и с радаров. Позже выяснилось, что вертолет, по неизвестным причинам, упал в море и утонул. Судьба находившихся на борту людей неизвестна. В районе крушения ведется поисково-спасательная операция.

Шесть человек пропали без вести после крушения вертолета у берегов Тайваня-4

# Фотофакт # Крушение

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