Свыше 30 человек погибли в Нигерии от лихорадки Ласса

Новости Нигерии. Жизни свыше 30 человек унесла лихорадка Ласса в Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число инфицированных в стране стремительно растет.

К сегодняшнему дню зафиксировано 105 случаев заболевания, из них 77 заразились уже в 2018 году. При этом среди подхвативших инфекцию есть и врачи.

Лихорадка Ласса – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением группы органов и тканей, которое передается воздушно-капельным, контактным путем, а также через кровь. Лечению оно поддается крайне тяжело, высок процент летальных исходов.