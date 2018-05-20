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На Кубе найден «черный ящик» потерпевшего крушение пассажирского самолёта

20 мая 2018 11:20
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Новости Кубы. По словам специалистов, он в хорошем состоянии. Сейчас эксперты занимаются расшифровкой записей,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Кубе найден «черный ящик» потерпевшего крушение пассажирского самолёта-1

Трагедия произошла 18 мая. «Боинг-737» совершал внутренний рейс. Самолет упал через минуту после вылета из международного аэропорта Гаваны.

Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе

На Кубе найден «черный ящик» потерпевшего крушение пассажирского самолёта-4

Всего на борту лайнера находились 110 человек. В том числе пятеро детей. Выжить удалось только двум женщинам, но и они сейчас в крайне тяжелом состоянии. На Кубе объявлен траур по жертвам катастрофы.

# Крушение # Фотофакт

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