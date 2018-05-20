На Кубе найден «черный ящик» потерпевшего крушение пассажирского самолёта

Новости Кубы. По словам специалистов, он в хорошем состоянии. Сейчас эксперты занимаются расшифровкой записей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на борту лайнера находились 110 человек. В том числе пятеро детей. Выжить удалось только двум женщинам, но и они сейчас в крайне тяжелом состоянии. На Кубе объявлен траур по жертвам катастрофы.