На Кубе найден «черный ящик» потерпевшего крушение пассажирского самолёта

Новости Кубы. По словам специалистов, он в хорошем состоянии. Сейчас эксперты занимаются расшифровкой записей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кубы. По словам специалистов, он в хорошем состоянии. Сейчас эксперты занимаются расшифровкой записей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла 18 мая. «Боинг-737» совершал внутренний рейс. Самолет упал через минуту после вылета из международного аэропорта Гаваны.
Он летел низко, словно не мог набрать высоту: очевидцы рассказали подробности авиакатастрофы на Кубе
Всего на борту лайнера находились 110 человек. В том числе пятеро детей. Выжить удалось только двум женщинам, но и они сейчас в крайне тяжелом состоянии. На Кубе объявлен траур по жертвам катастрофы.