Прямой эфир

На конкурсе красоты на Шри-Ланке член жюри сорвала корону с победительницы

08 апреля 2021 08:37
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Новости Шри-Ланки. Конкурс красоты на Шри-Ланке завершился скандалом. Во время коронации одна из членов жюри сорвала украшение с победительницы в прямом эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На конкурсе красоты на Шри-Ланке член жюри сорвала корону с победительницы-1

Оказалось, что красавица находится в разводе, а это, согласно правилам конкурса, лишает ее возможности быть обладательницей титула. Член жюри, Миссис Шри-Ланка-2019, прямо на сцене сняла корону с головы победительницы и передала ее одной из вице-миссис.

На конкурсе красоты на Шри-Ланке член жюри сорвала корону с победительницы-4

Красавица расплакалась и убежала. В социальных сетях она сообщила, что в результате инцидента ей пришлось обратиться за помощью к врачу.

# Конкурс красоты # Фотофакт

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