На конкурсе красоты на Шри-Ланке член жюри сорвала корону с победительницы

Новости Шри-Ланки. Конкурс красоты на Шри-Ланке завершился скандалом. Во время коронации одна из членов жюри сорвала украшение с победительницы в прямом эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказалось, что красавица находится в разводе, а это, согласно правилам конкурса, лишает ее возможности быть обладательницей титула. Член жюри, Миссис Шри-Ланка-2019, прямо на сцене сняла корону с головы победительницы и передала ее одной из вице-миссис.