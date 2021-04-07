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Забег факелоносцев в Осаке пройдёт на «Экспо-70». Будут ли зрители?

07 апреля 2021 18:43
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Новости Японии. Эстафета олимпийского огня в Осаке пройдет без зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забег факелоносцев в Осаке пройдёт на «Экспо-70». Будут ли зрители?-1

Такое решение приняли в оргкомитете «Токио-2020» на фоне обострения в мегаполисе ситуации с распространением коронавируса. Теперь забег факелоносцев планируют провести на площадке мемориального парка «Экспо-70» со строгим соблюдением санитарных норм.

Забег факелоносцев в Осаке пройдёт на «Экспо-70». Будут ли зрители?-4

Эстафета олимпийского огня стартовала 25 марта в префектуре Фукусима. В течение 121 дня бегуны пронесут факел по территории всех 47 префектур Японии, а затем 23 июля прибудут в Токио к торжественной церемонии открытия Игр.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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