Забег факелоносцев в Осаке пройдёт на «Экспо-70». Будут ли зрители?

Новости Японии. Эстафета олимпийского огня в Осаке пройдет без зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение приняли в оргкомитете «Токио-2020» на фоне обострения в мегаполисе ситуации с распространением коронавируса. Теперь забег факелоносцев планируют провести на площадке мемориального парка «Экспо-70» со строгим соблюдением санитарных норм.