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В небе над Кыргызстаном пролетел огромный огненный шар. Возможно, это метеорит

07 апреля 2021 15:59
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Новости Кыргызстана. Огромный огненный шар пронесся в небе над Кыргызстаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видеоролики падения неизвестного объекта очевидцы публикуют в соцсетях.

В небе над Кыргызстаном пролетел огромный огненный шар. Возможно, это метеорит-1

Особенно хорошо небесное тело было видно в Бишкеке и на территории Чуйской области. По словам жителей, буквально на несколько секунд стало светло, как днем. Небо окрасилось в зеленый цвет.

В небе над Кыргызстаном пролетел огромный огненный шар. Возможно, это метеорит-4

Скорее всего, загадочный шар – это метеорит. Ученые приступили к изучению видеофайлов. Информации о каких-либо разрушениях пока не поступало.

# Необычное # Фотофакт

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