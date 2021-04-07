В небе над Кыргызстаном пролетел огромный огненный шар. Возможно, это метеорит

Новости Кыргызстана. Огромный огненный шар пронесся в небе над Кыргызстаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видеоролики падения неизвестного объекта очевидцы публикуют в соцсетях.

Особенно хорошо небесное тело было видно в Бишкеке и на территории Чуйской области. По словам жителей, буквально на несколько секунд стало светло, как днем. Небо окрасилось в зеленый цвет.