В небе над Кыргызстаном пролетел огромный огненный шар. Возможно, это метеорит

Новости Кыргызстана. Огромный огненный шар пронесся в небе над Кыргызстаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видеоролики падения неизвестного объекта очевидцы публикуют в соцсетях.
Новости Кыргызстана. Огромный огненный шар пронесся в небе над Кыргызстаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видеоролики падения неизвестного объекта очевидцы публикуют в соцсетях.
Особенно хорошо небесное тело было видно в Бишкеке и на территории Чуйской области. По словам жителей, буквально на несколько секунд стало светло, как днем. Небо окрасилось в зеленый цвет.
Скорее всего, загадочный шар – это метеорит. Ученые приступили к изучению видеофайлов. Информации о каких-либо разрушениях пока не поступало.