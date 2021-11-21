На камеру раздали еду, потом увезли. Что сейчас происходит на границе с Литвой?

Литовцы продолжают веселить мир, снимая художественный фильм о благообразных пограничниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним сюжет.
Литовцы продолжают веселить мир, снимая художественный фильм о благообразных пограничниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним сюжет.
Силовики доставили на линию литовско-белорусской границы большую группу беженцев. Демонстративно поставили около пограничного знака, а после на камеру раздали пакеты с едой. Во время съемки на английском языке очень вежливо задавали провокационные вопросы: «Сопровождали ли вас белорусские пограничники к государственной границе? Били ли они вас, забирали ли документы?»
После завершения постановки о литовском гостеприимстве всю «гуманитарную помощь» и группу беженцев снова забрали и увезли в Литву.
Избили и спустили собаку. Литовские пограничники жестоко вытесняли беженцев в Беларусь – подробности здесь.